"الهجرة" ترد على استفسارات المصريين فى الخارج بشأن استخراج الأوراق الثبوتية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق فيديوهات تعريفية للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول آليات استخراج جوازات السفر لأبناء المصريين بالخارج وآلية استخراج الأوراق الثبوتية، وسن التجنيد، ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي وعيشها مصري"، يجيب اللواء ناصر درغام، عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة، والخبير في شئون الجوازات والهجرة والجنسية، في أول الفيديوهات على استفسارات وتساؤلات المصريين فى الخارج، فيما يتعلق بموضوعات « الهجرة، والجوازات، والجنسية، وشهادات الميلاد» وكافة الأوراق الثبوتية.

وأجاب درغام في فيديو بثته الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تساؤل المواطنة مريم علي التي وُلدت وتقيم فى ليبيا، حول رغبتها فى استخراج جواز سفر مصرى، رغم أنها لا تمتلك بطاقة رقم قومي، قائلا: "إذا كان لديها شهادة ميلاد يمكنها استخراج جواز سفر وهو أمر استثنائي لأبناء المصريين فى الخارج، فى حين أن الموجودين في مصر يجب أن يكون لديهم بطاقة رقم القومي.

وبشأن تساؤل إحدى الأسر المصرية فى الخارج حول رغبة ابنتها البالغة من العمر 17 عاما زيارة مصر ولا تملك شهادة ميلاد مصرية، قال إنه يمكن من خلال شهادة الميلاد الأجنبية استخراج واحدة مصرية عبر إرسال الأولى إلى أحد الأقارب فى مصر حتى الدرجة الثالثة، وإرسالها إلى حيث تقيم الأسرة في الخارج بعد ذلك بأي من الوسائل المتاحة، مشيرا إلى أنه بمجرد ثبوت الجنسية للأب والأم يعطي الحق لهم فى اصطحاب الابن أو الابنة إلى مصر من خلال شهادة الميلاد الأجنبية بصفتها مصرية، والأجنبي يدفع 25 دولار فى المطار رسوم التأشيرة.

وأجاب عن تساؤل مواطنة تعيش فى دولة الكويت حاليا، وتريد تجديد جواز سفر ابنتها وقدمت الطلب للحصول على جواز السفر، وتريد العودة لمصر قريبا، وقد لا يسعفها الوقت لتسلم الجواز قبل ميعاد العودة لمصر، قائلا:" يجوز حتى إذا كان جواز السفر المصري "منتهي"، وداخل مصر بشكل مباشر، تستطيع الدخول به المطار المصري أو المنافذ البرية والبحرية دون أي مشكلة، ويتم أخذ إقرار علي الشخص بأنه سيجدد جواز السفر بعد وصوله للبلاد.

سيتم بث سلسلة الفيديوهات المصورة تباعا يوم الجمعة من كل أسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، وتستمر وزارة الهجرة في تلقي أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج عبر البريد الإلكتروني لوزارة الهجرة: [email protected]، وعبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك عبر الرابط https://www.facebook.com/Moemigegy، وتطبيق «واتس آب» على الرقمين: 01501888879 و01501888897، وسيتم الرد تباعًا على هذه الاستفسارات في سلسلة الحلقات المصورة.

وقد أعلنت وزيرة الهجرة، عن إطلاق فيديوهات تعريفية للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول آليات استخراج جوازات السفر لأبناء المصريين بالخارج وآلية استخراج الأوراق الثبوتية، وسن التجنيد، ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي وعيشها مصري"، وذلك تأكيدًا للهُوية المصرية بالحصول على الأوراق الثبوتية المصرية من الجوازات وشهادات الميلاد والرقم القومي لأبنائنا بالخارج، وليس فقط التحدث باللغة العربية، وإنما نستهدف أيضًا توعية المصريين بالخارج بكافة المعلومات والخدمات تلبية لاحتياجاتهم.