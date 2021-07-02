القوى العاملة تنظم ندوة حول إجراءات تفتيش العمل ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ندوة حول إجراءات تفتيش العمل في إطار قوائم المراجعة للتفتيش، واختصاصات وحدة المساواة بين الجنسين، حضرها 42 من مسؤولي ومديري 18 شركة من شركات القطاع الخاص والسياحي العاملة بالمحافظة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد سعفان لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بالقيام بالدور التوعوي من خلال عقد ندوات لشركات القطاع الخاص والاستثماري من أجل إرساء قواعد العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد السيد السنجابي مدير المديرية، أهمية تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال في مختلف القطاعات، الأمر الذي يدفع لزيادة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد المصري ، وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين تجاه أعمالهم.

وتناولت المحاضرة الأولى، إجراءات التفتيش العمالي على الشركات في إطار قوائم مراجعة التفتيش الجديدة، كما تم شرح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بحقوق وواجبات العمال والعلاقة بين صاحب العمل والعامل اللازمة لإنجاح العملية الإنتاجية، وشرح أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهمم والعزيمة، فضلا عن عرض رسائل توعية و فيديوهات توضيحية لأحكام القوانين.

وتناولت الندوة اختصاصات وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، حيث تم عرض الحلقتين الرابعة والخامسة من مبادرة (هى تقدر)، والتى تهدف إلى تسهيل وتبسيط المعلومة للوصول للعمال وأصحاب الأعمال فيما يخص المساواة بين العمال من حيث الأجر طبقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، فضلا عن شرح قرارات وزير القوى العاملة الأخيرة بخصوص تنظيم عمل النساء.