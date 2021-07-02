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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تقليد شهرى ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية، أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين وجمهور محبى الاثار في الاسكندرية تحت عنوان «أنت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور .

ونشر الموقع الرسمي للمتحف استفتاء شهر يوليو الجارى لاختيار قطعة الشهر تمهيدا لعرضها خلال شهر أغسطس المقبل مجانا للجمهور كما هو متبع مع كل استفتاء دورى، حيث يتنافس 3 قطع من قسم المعارض المؤقتة بالمتحف تخص الاميرات فوزية فؤاد وسميحة حسين كامل وفاطمة اسماعيل.

والقطع المتنافسة القطعة الاولى عبارة عن مجموعة عبارة عن قطعتين قلم أحمر شفاه ومرآة من الذهب عيار 18 والبلاتين، كل منهما منقوش بالبارز بشكل ضفيرة، قلم أحمر شفاه له زر للتحريك (المشقبية) مرصع بست أحجار من الماس، من مجموعة أدوات الزينة الخاصة بـ الأميرة فوزية فؤاد، وجاءت القطعة الثانية عبارة عن اسورة حصيرة من الذهب عيار 18 مرصعة بالماس الفلمنك ومحلاة فوارغها بالمينا الزرقاء من أحد وجهيها، مكونة من 35 جريدة مشرشرة من الذهب، من مجموعة مجوهرات الأميرة سميحة حسين كامل.

كما جاءت القطعة الثالثة عبارة عن لوحة زيتية نصفية مستطيلة الشكل للأميرة «فاطمة إسماعيل» إبنة الخديوي إسماعيل ترتدي طقماً من الحلي مكون من عقد وتاج ودبوسين للصدر أحدهما على شكل غزال والآخر على شكل سهم، والصورة داخل برواز من الخشب المذهب .

وفى سياق متصل، نظم متحف المجوهرات الملكية، من داخل أسوار قلعة قايتباي، جولته الافتراضية الثالثة، تحت إشراف ريهام الصواف وكيل المتحف ورئيس القسم التعليمي ،وذلك بالتعاون مع المركز الاستكشافي غرب المنصورة، أمس، وقام بتقديم الجولة الافتراضية من داخل قلعة قايتباي كل من، شيماء الناقة مفتشة آثار بقلعة قايتباي، وإيمان حسين أمين بمتحف المجوهرات الملكية وعضو القسم التعليمي .

أحمر شفاة ومرآة ذهب .. مقتنيات أميرات الأسرة العلوية تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية (صور)