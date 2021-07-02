شكرا لقرائتكم خبر عن السبت 9629 طالب وطالبة يستأنفون امتحانات الثانوية الأزهرية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستأنف السبت، 9629 طالب وطالبة في المنيا، امتحان الثانوية الأزهرية «القسم الأدبي» داخل 25 لجنة عامة، بينها 24 لجنة بالمعاهد، ولجنة واحد داخل السجن، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، إن أعمال الامتحانات تستمر للأسبوع الثاني على التوالي وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، تم تخصيص 25 لجنة عامة، لاستقبال الطلاب بينهم 3506 من طلاب القسم الأدبي، و6132 طالب وطالبة من طلاب القسم العلمي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.