شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 3 من أسرة واحدة وإنقاذ 2 بأحد شواطئ سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم نتيجة اسفكسيا اثناء نزولهم في شاطئ سفاجا العام، وتم انتشال الجثث ونقلها إلى مشرحة مستشفى سفاجا المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة وجاري التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، اليوم الجمعة، إخطارا بغرق أربعة أشخاص من أسرة واحدة بالشاطئ العام بمدينة سفاجا، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة الزوج وزوجته وطفلهما، وأعمارهم 32 عاما و35 عاما و4 أعوام، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى سفاجا المركزي، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأفاد مصدر طبي بأن طفل اخر للأسرة، 11 عاما تم انقاذة من الغرق ويرقد بالعناية المركزة في حالة خطيرة، وجاري عمل اللازم لإسعافه، بينما أصيب شخص آخر حاول إنقاذهم، وتم وضعه تحت العلاج.

وانتقلت أجهزة مدينة سفاجا وضباط مباحث قسم شرطة سفاجا، إلى مستشفى سفاجا المركزي، وتم عمل التحريات الأولية، ووضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بطلب تحريات حول الواقعة وجاري التحقيقات.