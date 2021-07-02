شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة»: شمال سيناء تشهد مشروعات عملاقة بتوجيهات من القيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء لتعويض أهلها عما عانوه خلال الفترة الماضية بانشاء عدد من المشروعات العملاقة لخدمة أهلها في مختلف المجالات.

وأشار المحافظ، في تصريح له، إلى أنه يجرى حاليا العمل بالمرحلة الأولى من عملية تطوير العريش وهو محور شارع البحر الذي بدأ من منطقة السكاسكة شرق العريش حتى مبنى المحافظة، وتبدأ المرحلة الثانية من منطقة مبنى المحافظة إلى مسجد الخلفاء الراشدين مرورا بأبوصقل، ومن مسجد الخلفاء الراشدين حتى منطقة كنتاكى، وأخيرا حتى مدخل العريش الشرقى، ثم البدء في المحور الثانى الممتد من الطريق الدائرى حتى ميناء العريش البحرى، وأنه تم انشاء الطريق من منطقة المطار والطريق الدائرى القديم حتى المحافظة بطول 6 كيلومترات ليكون 3 حارات بكل اتجاه ليصل إلى الميناء، وسيتم الاتجاه إلى المحور الثالث من شارع الجيش إلى شارع أسيوط كمرحلة ثانية .

وأوضح المحافظ أن التطوير سيشمل مركز ومدينة الشيخ زويد بكل القرى والتجمعات التابعة وفقا لتوجيهات الرئيس برفع كفاءة الخدمات والمرافق تمهيدا لعودة المواطنين إلى قراهم وأماكن اقامتهم مرة أخرى بعد تحقيق الأمن والاستقرار لهم وتطهير المناطق من الإرهاب.