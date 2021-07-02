«المصرى اليوم» داخل أسواق الأضاحي: إقبال ضعيف والأسعار «نار» (صور وفيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع قرب قدوم عيد الاضحى المبارك، حيث لم يتبقى سوى 17 يوما فقط، إلا ان أسواق الأضاحي (العجول والضأن والماعز)، لازالت تشهد ارتفاع كبير في الاسعار وعزوف المواطنين عن الشراء مراهنين على حدوث «ردة» في أسعار الأضاحي في الجمعة الاخيرة نظراً لـ«ضغط الوقت»، ما يساهم في إجبار التجار على تخفيض الأسعار.

«المصرى اليوم»، أجرت جولة في أسواق الاضاحى، الضأن والماعز والعجول البقرى في الاسكندرية، لرصد معدل الإقبال وكذا الأسعار ومقارنتها بالأسعار في الأسبوع الماضى، حيث ساهم عزوف المواطنين عن الشراء في تخفيض الاسعار نسبياً.

وأكد التجار ضعف الإقبال لأول مرة هذا العام، تزامنا مع نفس الموعد من العام الماضى وذلك نتيجة ارتفاع جنونى لأسعار الأعلاف والعلائق التي يتغذى عليها العجول والأغنام والماعز، وشكوا من ارتفاع سعر الأعلاف بشكل كبير والذى ساهم بدوره في ارتفاع أسعار الأضاحي.

وذكر عدد من التجار، أن حركة الشراء والبيع ضعيفة للغاية والإقبال على شراء العجول اللحم متوسط حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم بين 57 و58 و59 جنيها، بينما يصل سعر الضأن الفلاحي إلى 62 و64 جنيها للكيلو والبرقى يصل إلى 68 جنيها، وهذه الأسعار مرتفعة جداً نتيجة ارتفاع سعر الاعلاف.

ولفت البعض إلى وجود عرض للأضاحي بمختلف أنواعها وأحجامها رغم عدم وجود طلب عليها، مشيرين إلى أن أسعار هذا العام تختلف جذرياً عن العام الماضى، نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف التي بدورها تؤثر تأثيرا مباشرا على أسعار اللحوم وخاصة الضأن والماعز.

وقال عدد من المواطنين إن الأسعار مازالت مرتفعة بشكل كبير يفوق امكانيات محدودى الدخل، فضلاً عن الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله حالياً، مشيرين إلى أنهم يراهنون على الجمعة الاخيرة باعتبارها الفرصة الاخيرة للطرفين تجارا ومواطنين قبل العيد في محاولة لإجبار التجار على تخفيض الأسعار.

جولة المصرى اليوم في سوق أضاحى العجول البقرى

جولة المصرى اليوم في سوق أضاحى الأغنام والماعز

"المصرى اليوم" داخل أسواق الأضاحي: إقبال ضعيف والأسعار "نار" .. والمواطنون يراهنون على "الفرصة الأخيرة" (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل أسواق الأضاحي: إقبال ضعيف والأسعار "نار" .. والمواطنون يراهنون على "الفرصة الأخيرة" (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل أسواق الأضاحي: إقبال ضعيف والأسعار "نار" .. والمواطنون يراهنون على "الفرصة الأخيرة" (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل أسواق الأضاحي: إقبال ضعيف والأسعار "نار" .. والمواطنون يراهنون على "الفرصة الأخيرة" (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل أسواق الأضاحي: إقبال ضعيف والأسعار "نار" .. والمواطنون يراهنون على "الفرصة الأخيرة" (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل أسواق الأضاحي: إقبال ضعيف والأسعار "نار" .. والمواطنون يراهنون على "الفرصة الأخيرة" (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل أسواق الأضاحي: إقبال ضعيف والأسعار "نار" .. والمواطنون يراهنون على "الفرصة الأخيرة" (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل أسواق الأضاحي: إقبال ضعيف والأسعار "نار" .. والمواطنون يراهنون على "الفرصة الأخيرة" (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل أسواق الأضاحي: إقبال ضعيف والأسعار "نار" .. والمواطنون يراهنون على "الفرصة الأخيرة" (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل أسواق الأضاحي: إقبال ضعيف والأسعار "نار" .. والمواطنون يراهنون على "الفرصة الأخيرة" (صور وفيديو)