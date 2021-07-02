شكرا لقرائتكم خبر عن تجار المواشي يشكون ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل تجار المواشي في المنيا شكواهم من ارتفاع أسعار اللحوم الحية للأضاحي، وحدوث ركود في عمليات البيع والشراء قبل أسابيع من حلول عيد الاضحي المبارك، ما بين 58 و60 جنيها للكيلوجرام، والجاموس القائم ما بين 50 و55 جنيها، وتراوح سعر الماعز والضان ما بين 60 إلى 70 جنيها، فيما استقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي المذبوحة ما بين 110 إلى 150 جنيها، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على الأضاحي كلما اقترب العيد.

ورجح خلف محمد حسين، وصابر فتح الباب، أحد التجار، تلك الزيادة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، والمواد الغذائية المتعلقة بتربية الحيوانات، وإقبال المواطنين على الشراء، وهو ما أدي أيضا إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة، بزيادة تجاوزت من 10- 20 جنيها للكيلوجرام.

وقال جمال عبدالرحمن، جزار، إن أسواق بيع اللحوم الحمراء والضأني شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وهو ما أثر على بيع اللحوم الحمراء، وتعرض الجزارزن لخسائر مالية، مؤكدا أن تلك الزيادة تحدث سنويا مع اقتراب عيد الاضحي المبارك.

فيما قدم الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا تقريرا للمحافظ اللواء أسامة القاضي، حول استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحي المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الأجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم.

وتضمن التقرير المرور على المجازر للتأكد من مدي جاهزيتها والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، بالإضافة لعمل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، على أن يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مؤكدا التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والتي تتمثل في «مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة»، وذلك لإحكام الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين.