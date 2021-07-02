شكرا لقرائتكم خبر عن 11.8 مليار جنيه استثمارات مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن إجمالى الاستثمارات التى خصصتها الدولة لقطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط تقدر بـ 11.8 مليار جنيه خلال 7 سنوات، مؤكداً أن الأعوام الـ7 الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات الجمهورية لا سيما بصعيد مصر.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تهدف إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في كافة خدماتها وأنشطتها التى تقدمها للمواطن، من خلال خطط ومشروعات طموحة لاستكمال مسيرة التقدم، بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التى أطلقتها القيادة السياسية.

من جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الشركة حققت تقدمًا تنمويًا على كافة أصعدة مجالات العمل ما بين إنشاء محطات جديدة وأعمال الإحلال والتجديد، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب لمناطق سكنية مستحدثة، فى إطار خطة الدولة المصرية والتى بدأت منذ عام 2014.

وأضاف " عبد الغفار"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي، الممولة من موازنات الدولة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيمة 7.5 مليار جنيه، عبارة عن إنشاء محطة مياه بمنقباد، وإحلال وتجديد محطات مياه منفلوط، وديروط، القوصية، الألماني، صدفا والغنايم، الوليدية، الطوابية، والتشيكي، و 4 محطات نقالي بالمطيعة، ومشروعات صرف صحي (بأبنوب والفتح، صدفا والغنايم، ساحل سليم والبداري، منفلوط، ديروط، وعرب المدابغ) وتنفيذ 17 ألف وصلة منزلية، بجانب مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني ISSIP2 والمنفذ بــ9 قرى ريفية.

وأردف أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بقيمة300 مليون جنيه لتنفيذ مشروعى مياه بـ(مسارة، وبهيج)، و5 مشروعات صرف صحي بمناطق (إسكندرية التحرير - بني إدريس - درنكة ودير درنكة – الأقادمة – الزيرة - بني سميع)، وأخرى ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 41 مليون جنيه لإحلال وتجديد24 كم شبكات، و3 كم خطوط صرف بمساكن ويصا، وخطوط الصرف الصحي بالمجاهدين(أ،ب)، وتمويل قيمته 9 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خط طرد جامعة أسيوط.

وأضاف أن أعمال الإحلال والتجديد شملت إعادة تأهيل 140 محطة مياه وصرف صحي، متضمنة تنسيق الموقع العام، والأسوار، وتهيئة الأرضيات، والدهانات، والنظافة العامة، بتكلفة 23 مليون جنيه، والأعمال الميدانية بـ3 محطات مياه(نزلة عبداللاه – أبوتيج - منفلوط) بقيمة86 مليون جنيه، والأعمال التنفيذية لـ5 محطات صرف صحي(الوليدية – درنكة - البنك الدولي القوصية2،1)بقيمة44 مليون جنيه، و100 بئر بقيمة 30 مليون جنيه، وشبكات ومحابس وعدَّايات مياه الشرب على مستوى المحافظة بطول 100 كم بقيمة 30 مليون جنيه، ومد وتدعيم شبكات مياه بالمناطق المحرومة على مستوى المحافظة بإجمالى 150 كم بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه، وأعمال إحلال وتجديد خطوط طرد محطات صرف صحي(السنترال – المديرية - نزلة عبداللاه - البنك الدولي – درنكة - فريال) بقيمة 90 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية"حياة كريمة" والتى أطلقها رئيس الجمهورية مطلع عام 2019، شهدت تحسناً في خدمات مياه الشرب بـ45 قرية، بمد وتدعيم 39كم شبكات مياه، وإحلال وتجديد 31 بئراً ارتوازياً، وتوريد 47 طلمبة مياه، و12مولدا بقدرات مختلفة، بــ69 مليون جنيه، فضلاً عن تحسن خدمات الصرف الصحي بـ 7 قرى بقيمة 206.5 مليون جنيه.

وذكر رئيس الشركة، أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 65 قرية بالمحافظة يتم خلالها إحلال وتجديد 59 بئراً، وتأهيل 6 محطات مياه، ومد 33 كم شبكات، وتوريد23 مولدا، و200 طلمبة غاطسة، بقيمة 196مليون جنيه.

وتابع أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، خصصت نحو 2.7 مليار جنيه لأعمال مد وتدعيم شبكات مياه وخطوط صرف صحى، وإنشاء محطة وتنفيذ توسعات بـ7 محطات وإعادة تأهيل 6 محطات مرشحة سطحية، وإنشاء وحدات معالجة أملاح RO ودق آبار ارتوازية، وإحلال وتجديد شبكات مياه، وتنفيذ 35 ألف وصلة مياه منزلية.

وقال: تم إنشاء9 مراكز خدمة عملاء على مستوى محافظة أسيوط، و مركزي خدمة عملاء متنقلة، بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه لتعميم الاستفادة على جميع العملاء، بهدف تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالمستوى الخدمي بتطبيق البرامج التكنولوجيا المستحدثة وتطبيق منظومة AVAYA على الخط الساخن للشركة والتى تسمح بتلقى عدة مكالمات في وقت واحد وتسجيل بيانات العميل وتسمح بالاتصال على الخط الساخن 125 من أى هاتف محمول.

ونوه عن أن الشركة ساهمت فى تطوير معداتها الميكانيكية لرفع كفاءة أعمال صيانة أى أعطال وإتمام أعمال التطهير الخاصة بشبكات المياه وغرف ومطابق الصرف، وذلك بتدعيم الأسطول الميكانيكي بـ 350 معدِّة ما بين سيارات ومولدات وطلمبات وورش صيانة بقيمة 372 مليون جنيه، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى بإنشاء وتجهيز 5 ورش صيانة للمحركات، والمحابس، وطفايات الحريق، واللوحات الكهربائية، والطلمبات، بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه لصيانة أصول الشركة بجهود ذاتية توفيرا للوقت والجهد.

وقال: تم إحلال وتجديد ورفع كفاءة 16 معملاً، ومد وتدعيم القطاع بـ8 سيارات معامل متنقلة، وتركيب عدد 298 منظومة كلور على مستوى المحطات بقيمة 60.4 مليون جنيه، فضلاً عن سحب مليوني عينة مياه وحصول قطاع المعامل على شهادة ISO لضمان الجودة.

وأفاد أن الشركة حريصة على تأدية واجبها ودورها نحو المجتمع والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية من خلال توقيع 23 بروتوكول تعاون فى أوجه مختلفة لتوصيل وصلات مياه وصرف منزلية، وحملات توعوية وإرشادية، ودق آبار.