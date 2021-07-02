شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن بالساحل الشمالى بعد قليل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد ساعات قليلة من هذا اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان سباق الهجن بمدينة العلمين على الساحل الشمالى، ومن المقرر أن تبدأ إنطلاقة الفعاليات التى تتواصل حتى الأحد بإفتتاح مضمار سباق الهجن بمنطقة سيدى عبد الرحمن على بعد 20 كيلو من أبراج مدينة العلمين الجديدة، وهو أول مضمار لسباقات الهجن يقام بمناطق الساحل الشمالى ومحافظة مطروح .

وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن الرياضى المصرى، أن المضمار أنشئ خلال فترة لم تتجاوز 20 يوما، حيث تم انشاء ميدان للسباق بطول 5 كيلو متر مجهز بكافة امكانيات تسابق الجمال من مسار للهجن وبوابات انطلاق ونهاية، ومسارات للسيارات وبوابات بدعم وتمويل من اتحاد الهجن الإماراتى

وأضاف حمدان، أن المضمار هو أول ميدان سباق يتم تجهيزه فى محافظة مطروح، ومقررا أن يبدأ العمل خلال أيام قليلة فى ثانى مضمار بمدينة السلوم وسبقه إنشاء مضمار فى مدينة شرم الشيخ ومدينة ونويبع، فضلا عن ميادين يجرى التجهيز لإنشائها بمناطق ومحافظات مصر المختلفة على رأسها الإسماعيلية والسويس والشرقية ومناطق صعيد مصر .

وقال حمدان، أن إفتتاح مضمار سباق الهجن بالعلمين يأتى تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو والتى كان من حصادها الإهتمام برياضة الهجن وتحقيق الرياضة مكاسب غير مسبوقة من حيث عودة مربى الإبل لها وارتفاع أسعارها واجتذابها آلاف من العمالة المباشرة والغير مباشرة .



الهجن فى الميدان بمضمار السباق



استعدادات سباق الهجن