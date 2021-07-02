شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية توافق على إنتاج تطبيق ذكي للقضاء على السمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية على مقترح كلية التربية الرياضية بنات، بإنتاج تطبيق للمساعدة على التخلص من الوزن الزائد والقضاء على السمنة، بعنوان smashing obesity guide، وذلك بالتعاون مع كليات الهندسة والزراعة والتجارة والحقوق والتربية الرياضية بنين والمعهد العالي للصحة العامة.

وأكد المجلس قيام الجامعة باتخاذ كافة الإجراءات لتذليل العقبات أمام الباحثين وتقديم الدعم الكامل لهم لإتمام مشروعاتهم البحثية، مما يساعد على الارتقاء بأبحاثهم المنشورة لخدمة المجتمع والتقدم في التصنيفات العالمية .

واستعرض الدكتور فهمي شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة، آخر مستجدات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت جامعة الإسكندرية خلال فترة انعقاد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتزام كافة الكليات بالمعايير الموضوعة من اللجنة العليا.

كما ناقش المجلس أهم الأفكار والمقترحات المقدمة من الكليات للمشاركة في مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرية المصرية، وإمكانية قيام الجامعة بتقديم الاستشارات الفنية (البيئية والهندسية والزراعية والبيطرية)، كما تم استعراض الجدول الزمني لتوزيع القوافل الطبية والخدمية المتكاملة.

وقدم مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الإسكندرية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك المناسبة التي ضرب فيها الشعب المصرى وقواته المسلحة أروع الأمثلة في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها وهويتها في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، راجين المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

ووجه وكلاء الكليات إلى أهمية التركيز على دور الجامعة لتصبح جامعة منتجة لاقتصاد المعرفة، وذلك من خلال المشاركة في تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعظيم دور الجامعة الريادي لخدمة المجتمع، لافتين إلى أن الجامعة سوف تتوسع في إنتاج واستخدام التطبيقات الذكية الخدمية لكليات الجامعة، وذلك في ظل تسارع استخدام هذه التطبيقات وتحول معظم الخدمات المجتمعية إلى خدمات رقمية مما يساعد في إنجازها خلال وقت قليل ودون تدخل العنصر البشري .