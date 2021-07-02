شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: تجهيز 12 مقرًا لتلقي «صكوك الأضاحي» لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جهزت مديرية أوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف 12 لجنة داخل المار الفرعية، استعدادا لتلقى الأموال الخاصة بالراغبين في الاشتراك في صكوك الأضاحى للعام 2021، وعلى رأس هذه اللجان اللجنة الرئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة .

وشملت المقار الفرعية الـ11 أسماء مديري الإدارات، باعتبارهم رؤساء اللجان، مشفوعة بأرقام هواتفهم لسهولة التواصل معهم من قبل المواطنين.

وقال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى توزيع اللجان كما يلى: شرق عمارات الأوقاف الدور الأرضي بجوار مسجد على بن ابي طالب، المسؤول: الشيخ حاتم ابو بكر عبدالكريم 01022118947، ومحرم بك طريق السريع أعلى مسجد الرحمن، المسؤول: الشيخ عبدالوهاب محمد عبدالمطلب دويدار 01030552202، بالعجمي الهانوفيل الرئيسي اعلي مسجد محمد موسى، المسؤول: الشيخ محمد حسين ابو زيد 01143600720، ووسط اعلي مسجد سيدي عبدالرزاق ،المسؤول: الشيخ ابراهيم رمضان سالم فرج 01024051234، والمنتزه 45 العصافرة قبلي اعلي مسجد الصابرين، المسؤول الشيخ على البنا 01008283560

كما شملت اللجان، العامرية اول عرب العراوة اعلي مسجد النور المحمدي بجوار القسم، المسؤول الشيخ عبدالرازق عبدالله عبدالرازق، 01223351030، وغرب شارع الامير لؤلؤ القباري اعلي مسجد اهل الذكر المسؤول الشيخ ماهر عبدالجواد احمد 01061398025، والعامرية ثان طريق العامرية كينج مريوط مربع الورش، المسؤول الشيخ احمد ابراهيم احمد عاشور، 01000194520، وبرج ا العرب مدينه برج العرب الجديدة اعلي مسجد العنيق، المسؤول الشيخ ابراهيم ابراهيم محمد عبداللطيف، 01113233352، والجمرك شارع فرنسا اعلي المسجد الارضي زنقه الستات، والمسئول الشيخ اشرف محمد على سليمان، 01285725840، والرمل شارع 45 العصافرة قبلي اعلي مسجد الصابرين، المسؤول الشيخ عبدالسلام رزق عبدالسلام، و01004345007، بالإضافة إلى المساجد الكبري بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه في إطار سعي وزارة الأوقاف للتيسير على الناس والحرص على المصلحة العامة، أطلقت الوزارة مشروعا عظيما كان له عظيم الأثر على الأمة المصرية وهو مشروع صكوك الأضاحي الذى تبنته الوزارة منذ سنوات عديدة للتيسير على الناس وإيصال لحوم الأضاحي إلى من يستحقها حيث تجوب لجان الوزارة المدن والقرى المصرية لإيصال لحوم الأضاحي إلى مستحقيها، مشيرا إلى أنه هناك بعض الأمور يستلزم إيضاحها للمتبرعين، من بينها أن صك الأضحية يكتب في الوزارة باسم المضحي ونأتي له بالصك مختوم من وزارة الأوقاف باسمه، وصك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه، وصكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا، وسعر صك الأضحية ٢٠٠٠ جنيه مصرى للصك الواحد، ويستمر التبرع حتى ثالث أيام التشريق، ويتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين، ويتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية، وصك الأضحية يصل لمستحقيه بعزة وكرامة، وصك الأضحية تعظيم لثواب الصدقة، وأن صكوك الأضحية تجسيد لقيم التكافل.

ولفت إلى أن الإسكندرية حققت ترتيبا كبيرا بين المحافظات في شراء صكوك الأضحية العام الماضى 2020، حيث كانت عائدات مديرية أوقاف الإسكندرية وحدها من الصكوك ما يزيد على ١١ مليون جنيه، وقد كان نصيب محافظة الإسكندرية من لحوم الاضاحى العام الماضى ما يزيد على ٦٥ طنا تم توزيعها على مستحقيها بالمحافظة.