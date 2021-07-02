شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من المواطنين على التطعيم بلقاح كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مراكز تطعيم كورونا بشمال سيناء، إقبالا كبيرا من المواطنين، للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تطعيم ٥٩٧ مواطنًا بمركز التطعيم في مستشفى بئر العبد المركزي و٣٣٧ مواطنًا بمركز التطعيم بمستشفى الشيخ زويد المركزي و٦٤٦٠ مواطنًا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام.

أضاف المحافظ ، أن إجمالي من تلقوا لقاح فيروس كورونا في مراكز التطعيم على مستوى المحافظة يبلغ 7394 مواطنًا، من بينهم عدد ١٤٨٧ مواطنًا تلقوا الجرعتين الأولى والثانية.

بدوره، قال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا بما في ذلك العطلات الرسمية.

وأشار فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إلى أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.