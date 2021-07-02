شكرا لقرائتكم خبر عن لو رايح مشوار.. تعرف على حركة المرور بطرق القاهرة والجيزة.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365، صباح اليوم الجمعة، بثا مباشرا لرصد حركة المرور بطرق القاهرة والجيزة، وظهر خلال البث المباشر انتظام حركة السير، واختفاء التكدسات والاختناقات المرورية.

وشهدت حركة المرور صباح اليوم الجمعة، انتظاما في حركة السير، بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، حيث تميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، بالسيولة في شوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات بالانتظام، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.