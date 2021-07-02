شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات عيد الأضحى المقرر سفرها 16 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما تطرح السكة الحديد الأحد المقبل مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 18 يوليو الموافق 8 ذو الحجة، والإثنين تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 19 يوليو الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء المقبل تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 يوليو الموافق 10 ذو الحجة.

وانتهت هيئة السكة الحديد من وضع قواعد حجز تذاكر القطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، حيث يتم حجزها قبل السفر بـ14 يوما، وحددت عمل شبابيك الحجز يوميا ابتداء من الساعة 7.30 صباحا، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.