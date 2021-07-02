مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية إلي دوسلدورف بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلن الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إقلاع أولى رحلات الشركة إلى مطار دوسلدورف رحلة رقم MS733، من مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، على طائرة من طراز A320 NEO.

وأوضح في بيان له، الجمعة، أن الطائرة تسع لـ 142 مقعد من بينها 16 بدرجة رجال الأعمال، و 126 بالدرجة السياحية، ضمن توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران، بتوسعة شبكة خطوط الناقل الوطني من خلال فتح خطوط جديدة مباشرة، وإعادة تشغيل خطوط أخرى قد توقفت خلال الفترة الماضية لخدمة أكبر عدد من للمسافرين.

وأشار إلى أن الشركة توفر من خلال هذه الرحلة، الربط مع عدد من نقاطها بالشرق الأوسط وإفريقيا، عبر مطار القاهرة بما يخدم شبكة الخطوط الجوية مثل دبي وأبو ظبي وأسمرة ونيروبي وعنتيبي والرياض وبيروت وعمان وغيرها من النقاط الهامة .

وحرصت مصر للطيران على استقبال ركاب الرحلة، والتقاط الصور التذكارية معهم، وقامت بتعلية درجة السفر إلى درجة رجال الأعمال لأول راكب تواجد على كاونتر إنهاء إجراءات السفر.

وقدمت شركة الأسواق الحرة، تخفيض 10 % على العديد من منتجاتها للركاب المسافرين على رحلتى الذهاب والعودة، ومن المخطط إقامة فاعليات لاستقبال الرحلة بمطار دوسلدورف احتفالا بإعادة تشغيل الرحلات.

وحرصت مصر للطيران على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الركاب.

جديرًا بالذكر أن مصر للطيران تُسير رحلاتها إلى المانيا من خلال ثلاث نقاط ( برلين، ميونيخ، فرانكفورت)، بالإضافة إلى النقطة الجديدة دوسلدورف التي من المقرر أن تسير الشركة إليها 3 رحلات أسبوعيًا.