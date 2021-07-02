شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم إبراهيم الورداني لاعب نادي دسوق الرياضي السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم محبو كرة القدم بمدينة دسوق حفل تكريم للاعب ابراهيم الورداني،اللاعب بنادي دسوق الرياضي وكفر الشيخ الرياضي ،ذو التاريخ الرياضي المشرف الذي مثل فريق دسوق أمام ناديي الأهلي والزمالك في مباريات ودية باستاد دسوق الرياضي ،ومثل فريقه تمثيلا مشرفا وتم العرض عليه للعب بالعديد من الأندية الكبرى التي تلعب بالدوري الممتاز إلا أنه أصر على اللعب لفريق دسوق.

أقيم حفل التكريم بأحد العائمات النيلية بفرع رشيد بمدينة دسوق بحضور العديد من لاعبي أندية المحافظة والمحافظات المجاورة،ومحبيه ومحمد عبدالرحمن الشهاوى، عضو مجلس النواب السابق،عادل النجار،عضو مجلس النواب،اسامة كامل،رئيس مدينة دسوق الاسبق،محمد انور مرسي، مدير إدارة شباب دسوق،سامي سعد،رئيس مجلس إدارة مركز شباب دسوق،والعشرات من محبيه ،وتم منحه العديد من الأوسمة والهدايا الرمزية وأشاد الحضور به،وطالب عادل النجار،عضو مجلس النواب أن يتم تكريم جميع المتميزين بكافة المجالات بمركز ومدينة دسوق كما تم تكريم الورداني،والفنان مجدي الشربيني، ومصطفي عباده كبير مشجعي نادي دسوق الرياضي من قبل وأعلن أنه متكفل بتكلفة هذا التكريم.

دسوق

دسوق

دسوق

دسوق

دسوق