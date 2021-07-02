شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص في انقلاب سيارة على طريق «الإسماعيلية-القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شاب سيناوي مصرعه، فجر اليوم، في انقلاب سيارة أثناء سيرها على طريق «الإسماعيلية/القاهرة»، وتم نقل جثته للمستشفي.

تلقت الاجهزة الامنية بمحافظة الشرقية، إخطارًا بانقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على طريق «الاسماعيلية-القاهرة» أمام مدينة العاشر من رمضان، نتيجة اختلال عجلة القايدة بيد السائق.

أسفر الحادث عن مصرع «خالد.د.س-28 سنة» من حي الكرامة في بئر العبدبشمال سيناء، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفي العاشر من رمضان، تمهيدًا لتنقله إلى مسقط رأسه لدفنه في مقابر الاسرة.