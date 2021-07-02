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الإبل المصرية تتوافد على مدينة العلمين استعدادا لبطولة سباق الهجن.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - بدأت فى ميدان سباق الهجن بالعلمين الاستعدادات فى أحدث مضمار لسباقات الهجن بالساحل الشمالى بمدينة العلمين، لخوض التنافس على بطولة سباق بين 500 جمل من هجن السباقات من محافظات مصر لخوض السباق.

وبطولة السباق المقرر انطلاقها اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح مضمار سباق الهجن بمدينة العلمين، أحدث صروح الهجن على أرض مصر. ورصد ”الخليج 365” وصول الهجن العربية الأصيلة من محافظات سيناء وصعيد مصر والوادى الجديد.

وقام الهجانة المرافقون لها باستكشاف موقع مضمار الهجن وإجراء تدريبات لها على مساره الجديد لتهيئتها لخوض السباق، وأقيم بجوار مسار المضمار خيام فيها أقام الهجانة والمدربون وأطقم العمل المرفقة لقوافل الهجن.

قال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن السباق ينظم بدعم ورعاية من اتحاد الهجن الإماراتى الذى سيقدم جوائز مالية للهجانة المشاركين، فى إطار تواصل دعم الإمارات لتشجيع رياضة الهجن فى كل محافظات مصر.

وأشار إلى أن المشاركين فى السباق حضروا من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والسويس والشرقية والقاهرة والوادى الجديد ومطروح والأقصر وسوهاج وأسوان والمنيا، فضلا عن متابعين وجمهور من عشاق رياضة الهجن من أشقاء عرب من كل الدول العربية.

وقال رئيس الاتحاد المصرى للهجن إن فعاليات السباق تتواصل من الجمعة حتى الأحد بأشواط خلالها تتنافس الهجن بفئات حسب السن وتصنيفها وفقا لسلالاتها.

 

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الابل-المصرية-فى-العلمين
الابل-المصرية-فى-العلمين

 

الابل-تتهادى
الابل-تتهادى

 

الابل-تستعد-للسباق
الابل-تستعد-للسباق

 

الابل-ومن-خلفها-علم-مصر-والامارات
الابل-ومن-خلفها-علم-مصر-والامارات

 

الاعلام-تزين-الميدان
الاعلام-تزين-الميدان

 

الخيام-وبداخلها-الهجانه
الخيام-وبداخلها-الهجانه

 

الهجانه-(2)
الهجانه-(2)

 

الهجانه
الهجانه

 

الهجن-تستعد
الهجن-تستعد

 

الهجن-فى-العلمين
الهجن-فى-العلمين

 

الهحن-تستعد-للسباق
الهحن-تستعد-للسباق

 

تقاليد-عربيه-على-هامش-المهرجان
تقاليد-عربيه-على-هامش-المهرجان

 

خيام-الهجانه
خيام-الهجانه

 

فى-مضمار-السباق
فى-مضمار-السباق

 

لافتات-الترحيب
لافتات-الترحيب

 

مشاركة-من-كل-المحافظات
مشاركة-من-كل-المحافظات

 

ميدان-السباق
ميدان-السباق

 

هجانه-مصريين
هجانه-مصريين

 

هجانه-من-كل-انحاء-مصر
هجانه-من-كل-انحاء-مصر

 

هجن-تلتقي-من-كل-المحافظات
هجن-تلتقي-من-كل-المحافظات

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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