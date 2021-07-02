شكرا لقرائتكم خبر عن قانون جديد يلزم بوضع لوحة معدنية تحمل رقما مسلسلا برقبة الكلب المرخص بحيازته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلزم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، و60 عضوا آخرين، والمحال إلى لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية لمناقشته، بإنشاء سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، ووضع لوحة معدنية في رقبة الكلب تحمل الرقم المسلسل.

ووفقا للمادة (11) تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.

وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة (12) على أن يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.