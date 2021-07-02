شكرا لقرائتكم خبر عن قبيلة تقطع 600 كيلو لتنافس بجمالها فى سباق هجن العلمين بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع هجانة قبيلة "الدواغرة" بسيناء مسافة 600 كيلو متر لتنافس بسلالات من الإبل العربية الأصيلة بسباق الهجن بمدينة العلمين على الساحل الشمالى المقرر انطلاقته اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام بمشاركة 500 جمل من كل محافظات مصر .

وتأتى المشاركة ضمن مشاركات لهجانة من كل محافظات مصر على التنافس لحصد أول مراكز السباق الذى يجرى احتفالا بافتتاح مضمار سباق الهجن الجديد بمدينة العلمين، أحد أحدث ميادين رياضة سباقات الهجن .

من داخل خيمة القبيلة بجوار مضمار سباق الهجن بمدينة العلمين تحدث المشاركون لـ"الخليج 365"، مؤكدين سعادتهم بفرصة المشاركة وتحقيقهم هدف الحفاظ وإحياء موروث آبائهم وأجدادهم فى ظل إمكانيات وفرتها لهم الدولة .

قال سلامة الرقيعى، باحث فى التراث الشعبى من أبناء قبيلة الدواغرة، إن حضورهم للمشاركة جاء دعما لرياضة تراثية عريقة لها مكانتها عند مربى وأهل الإبل من كل أبناء مصر والعالم العربى، لافتا إلى أن فرحتهم بهذا الاهتمام وهذه الرعاية للرياضة المحببة إليهم بمشاركة إلى جانب كل أبناء محافظات مصر ونيل شرف التسابق على أحدث الميادين وأقواها فى مدينة العلمين، حيث أحدث صروح الإنشاءات وترجمة مصطلح الجمهورية الجديدة لفعل على الواقع لم يغفل الماضى وهو يبنى الحاضر .

وقال إنهم يشاركون بعدد 7 من الجمال العربية الأصيلة، يرافقها هجانة متخصصون فى تجهيزها وبتعاون مع الاتحاد المصرى للهجن .

وتابع محمود سويلم، وهو محامى من أبناء القبيلة قائلا إنهم حضروا من سيناء لمطروح وقطعوا المسافة من الشرق للغرب من أجل إحياء والمحافظة على تراث آبائهم وأجدادهم على أرض مدينة العلمين، حيث أحدث صروح هذه الرياضة .

وقال محمد مسعد، مدرب هجن، إنهم عند حضورهم وجدوا مضمارا مجهزا بأحدث الإمكانيات، وبدأوا فى تجهيز وتدريب الهجن المشاركين بها وعينهم على تحقيق مراكز أولى والاحتفال مع كل المشاركين بفرحة الفوز .

وأشار كل من محمد على سالم، ومحمد سليمان من الشباب وملاك الهجن إلى أنهما يرافقان قافلة المشاركة فى السباق، لتقديم كل الخدمات اللازمة للهجانة وتوفير الاحتياجات .

وأكدا أن كافة سبل الراحة توفرت لهم من حيث وجود خيام يقيمون فيها وتنسيق لدخول السباق وخوض مراحل التنافس.



إحياء للتقاليد



استقبال الضيوف



تجهيزات ما قبل السباق



داخل الخيمة



سلامة الرقيعى



شاب مشارك



مالك هجن مشارك



محمود سويلم



مدرب هجن



مشاركون من كل الأعمار