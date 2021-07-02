شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأحكام النهائية ضد سما المصرى بعد تأجيل دعوى مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الأربعاء الماضى، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد سما المصرى، والتى يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لجلسة 14 يوليو، مع إخلاء سبيل المتهمة، يوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية الأحكام التى تقضيها سما للمصرى داخل سجن النساء بالقناطر الخيرية.

- حبس سنتين.

صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، بحبسها عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

- حبس سنة

حكم عليها بالسجن عاما بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور بالحبس سنة.

- الحبس 6 أشهر

قضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس 6 أشهر بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وكان المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، أكد أنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبس سما المصرى لمدة سنتين، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وأضاف ناجى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تقدم أيضاً بطعن بالنقض على حكم حبس سما المصرى 6 أشهر بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قررت رفض الاستشكال المقدم من محامى سما المصرى، لوقف حكم حبسها عامين، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أنه فى 24 أبريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، والتى شملت توجيه الاتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى".

وكشف أمر الإحالة أن المتهم فى شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك - إنستجرام - يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى،"فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية.

كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة- "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"- دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.