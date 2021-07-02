شكرا لقرائتكم خبر عن 15 صورة ترصد جمال الممشى السياحى لمدينة أسوان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” 15 صورة للمشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، والذى تنفذه وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على غرار ممشى أهل مصر، ليصبح متنزها ترفيهيا وسياحيا لأهل الصعيد، مطل على النيل بمدينة أسوان الجديدة جنوب مصر.

ويعد ممشى أسوان الجديدة ضمن مشروعات الشريط النهرى التى تمثل نقلة حضارية وسياحية جديدة على طريق التنمية، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا بتكلفة استثمارية تصل لنحو مليار و22 مليون جنيه.

ويوفر مشروع الشريط النهرى فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 750 عاملاً وفنياً ومهندساً، ويضم المشروع منطقة الفيلات 143 فيلا على مرحلتين، كما يضم المشروع الحديقة النيلية والبازارات النوبية، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجارى الترفيهى، علاوة على أن مشروع الشريط النهرى يضم أول مسرح رومانى على ضفاف النيل بصعيد مصر بسعة 3 آلاف متفرج.