شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشيد بأعمال التطوير في بحيرة البرلس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالأعمال الجارية في بحيرة البرلس ، والتى تشهد عمليات تعميق وتطهير، والقاء آلاف من وحدات الزريعة لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، مؤكداً على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية البحيرات وتطهيرها وتعميقها.

قال المهندس أسامة هنداوي وكيل وزارة الثروة السمكية لوسط الدلتا، إنه تم القاء 750 ألف زريعة سمك ببحيرة البرلس ضمن 3 ملايين زريعة سمكية مخصصة لبحيرة البرلس، مؤكداً أن القاء الزريعة بالبحيرة لتنميتها، وزيادة المخزون السمكي بها، مما يؤثر على زيادة نسبة الصيد للصيادين، مما يؤدي لانخفاض الأسعار حينما تزداد الكميات ببحيرات مصر، علما بأن القاء الزريعة تتم في كافة محافظات الجمهورية والبحيرات.

وأضاف هنداوي، أن الزريعة بلطي نيلي، ومبروك حشائش، ومبروك فضي، وهذان النوعان اللذان صالحين للزراعة للجزء الذي به مياه العذبة، مؤكداً أن أعمال التطهير والتعميق جارية، من خلال شركة المقاولون العرب، وتقوم الإدارة العامة للمشروعات بوسط الدلتا بأعمال التطهير حاليا في منطقة النقعة ببحيرة البرلس، كما تقوم بمجهود لإزالة مخلفات إنشاء الحوش والسدود والصيد الجائر، بالاشتراك مع وزارة الداخلية، ممثلة في شرطة المسطحات بالبرلس، ضمن رؤية وتخطيط السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة الثروة السمكية.

بحيرة البرلس