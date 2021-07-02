شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 7 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 2 يوليو إلى الأربعاء 7 يوليو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتسود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة طوال هذه الأيام.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 2 يوليو إلى الأربعاء 7 يوليو 2021.

- درجات الحرارة الجمعة 2 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والسواحل الشمالية 35 درجة وجنوب سيناء 41 درجة وشمال الصعيد 41 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- درجات الحرارة السبت 3 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 40 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 42 درجة وشمال الصعيد 42 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 4 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 5 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 6 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 7 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 40 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 41 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

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ويسود ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

وتكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 80% إلى 82% والصغرى نهارا من 30% إلى 33%

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 90% إلى 93% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 55% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 40% إلى 50% والصغرى نهارا من 25% إلى 30%

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 30% إلى 35% والصغرى نهارا من 15% إلى 20%

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 2 يوليو إلى الأربعاء 7 يوليو 2021.