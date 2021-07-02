شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة فى يوليو.. اقتران القمر والزهرة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
5 يوليو:
عطارد عند أقصى استطالة له غربا
القمر عند أبعد مسافة له من الأرض
6 يوليو:
الأرض عند أبعد مسافة له من الشمس.
7 يوليو:
عطارد يصل أعلى نقطة له فى السماء صباحا.
8 يوليو:
اقتران القمر وكوكب عطارد.
10 يوليو:
ميلاد هلال شهر ذو الحجة.
القمر عند أقرب مسافة له من الشمس.
12 يوليو:
اقتران القمر وكوكب الزهرة.
اقتران القمر وكوكب المريخ.
13 يوليو:
كوكب المريخ عند أبعد مسافة له من الشمس.
اقتران كوكبى الزهرة والمريخ.
17 يوليو:
قمر شهر(ذو الحجة) فى طور تربيع أول.
18 يوليو:
بلوتو فى تقابل مع الشمس.
21 يوليو:
القمر عند أقرب مسافة له من الأرض
23 يوليو:
القمر عند أبعد مسافة له من الشمس
24 يوليو:
قمر شهر (ذو الحجة) بدرا.
كوكب عطارد عند أقرب مسافة له من الشمس.
اقتران القمر وكوكب زحل.
26 يوليو:
اقتران القمر وكوكب المشترى.
30 يوليو:
زخات شهب دلتا أكواريدس.
31 يوليو:
قمر شهر(ذو الحجة) فى طور تربيع ثان.