حكم قضائي بحبس زوج هالة صدقي لامتناعه عن دفع مليون جنيه مصاريف دراسية لأبنائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أصدرت محكمة قصر النيل "شؤون الأسرة"، حكمًا بحبس زوج الفنانة هالة صدقي 30 يومًا؛ لامتناعه عن دفع مليون ومائة ألف جنيه قيمة المصاريف الدراسية لأبنائه، وفق تصريح المحامي رفعت الشريف، دفاع "صدقي" لمصراوي.

كان رفعت الشريف، محامي الفنانة هالة صدقي، رفع دعوى ضد زوجها؛ لامتناعه عن دفع مليون ومائة ألف جنيه قيمة المصاريف الدراسيه لأبنائه سامو ومريم.

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت حكمها بالحبس 30 يومًا، فيما قال "الشريف" في تصريحات لـ"الخليج 365" إن أحكام الحبس في دعاوي النفقات على درجة واحدة، وهي أحكام نهائية، وليس لها استئناف.