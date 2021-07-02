شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: توافر أضاحي العيد بكلية الزراعة وبيعها للجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم توفير عدد من رؤوس العجول والجاموس والأغنام وتجهيزها بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة، وذلك استعدادًا لبيعها في عيد الأضحي المبارك.

وأوضح عزيز في بيان الخميس أن ذلك يأتي في إطار الدور الخدمي الذي تقدمه الجامعة للمجتمع السوهاجي، وذلك من خلال توفير السلع الغذائية المختلفة التي تنتجها كلية الزراعة بمزرعتيها بمدينة سوهاج الجديدة وحي الكوثر، لافتا إلى أن أسعار اللحوم المقررة هذا العام تتراوح مابين ٥٠ جنيه لسعر الكيلو القائم للجاموس، و55 جنيها للأبقار، و60 جنيهًا لكيلو رأس الغنم.