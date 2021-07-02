شكرا لقرائتكم خبر عن 72 ألف زائر في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان «في القراءة حياة» زيارة 72 ألف مواطن قاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشادت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بالتزام الجمهور الشديد بالاجراءات الاحترازية المفروضة مؤكدة أن المعرض استضاف في اليوم الأول 72 ألف زائر وتم رصد العدد من خلال المنصة الالكترونية مما يثبت وعي وحرص أبناء الوطن على القراءة والاطلاع وابدت سعادتها باقامة هذه الدورة رغم التحديات.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وقال الدكتور هيثم الحاج إن مبادرة «ثقافتك كتابك» التي أطلقتها وزيرة الثقافة شهدت إقبالا كبيرًا من الزوار حيث تتراوح أسعار الكتب فيها من 1 إلى 20 جنيها، إلى جانب الإقبال على إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب إضافة إلى اجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الإفتاء وجناح الكتب التعليمية للأطفال.

كما أشاد الزوار بالتنظيم الجيد للمعرض الذي اتاح الوصول إلى الاجنحة بسهولة ويسر سواء من خلال الخريطة الموجود على المنصة أو الخرائط الارشادية في ارجاء المكان وكذلك المساعدة المقدمة من المتطوعين المنتشرين في كافة الاجنحة لارشاد الجمهور والتأكد من التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية.