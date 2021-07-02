شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يكشف مراحل مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف شلش الخبير الاقتصادى وعضو المنتدى المصرى للتنمية، إنه يستهدف البرنامج القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، مضيفا انه يمثل 57.8% من إجمالى السكان، أي ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٧٠٠ مليار جنيه.

وأضاف شلش، في حوار لبرنامج على أرض مصر، المذاع عبر شاشة التليفزيون المصري، أنه يجرى تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» على قدم وساق بحيث تم التنفيذ الفعلى لـ51 مركزا للمستهدفة لعدد 1136 مشروعا في 609 قرى تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطى حوالى 84% من إجمالى الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية).

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه يتم التجهيز لتنفيذ 3767 مشروع ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروعا جاهزة للتنفيذ، و656 مشروعا جديد تم بدء تنفيذها من يناير 2021، مستدركا أنه واستكمال 480 مشروع، وجار تنفيذ 387 مشروعا في التعليم، وجار تنفيذ 385 مشروعا في الصرف الصحي، وجارى تنفيذ 126 في الكهرباء، وجارى تنفيذ 76 مشروعا لمياه الشرب، وجارى تنفيذ 21 مشروعا في الصحة، و15 مشروعا رى وتبطين الترع، وجارى تنفيذ 14 مشروعا في الغاز الطبيعي.

وأكمل أن للمبادرة ٣ مراحل طبقًا لنسبة الاحتياج، والمرحلة الأولى من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر 70% فيما أكثر (القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة)، وتم البدء في تنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية بشكل عاجل منذ عامين بواقع 51 مركزًا على مستوى 20 محافظة وبإجمالى 18.4 مليون مستفيد في 1376 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة وتابع.

وأنهى أنه المرحلة الثانية من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: من 50% إلى 70% (القرى الفقيرة التي تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى)، والمرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: أقل من 50%: (تحديات أقل لتجاوز الفقر).