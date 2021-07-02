شكرا لقرائتكم خبر عن صرف سلع بمبلغ 42.5 مليون جنيه بمنافذ تموين الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية من مقررات شهر يونيو 2021 بمبلغ قدره 42،5 مليون جنيه بنسبة 99 % بموجب البطاقات التموينية.

وأضاف صلاح، أن عمليات صرف السلع التموينية تمت دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف التي تتم لجميع المواطنين من منافذ التموين وجمعيتى بمختلف مناطق المحافظة.

وأوضح، توزيع وتسليم 1260 بطاقة تموينية ما بين بدل تاف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.