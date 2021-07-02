شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشرقاوي: الإعلام لم يتجاهل المطربين النوبيين والتقصير منا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان النوبي محمود الشرقاوي إن الإعلام لم يتجاهل المطربين النوبيين ولكن على الفنان تطوير أدواته بما تتطلبه السوق، مشيرًا إلى أن هناك مطربين يقومون بالأداء النوبي، وآخرين يؤدون السوداني، وهناك من يؤدي الفن «النوبي الجعفري».

وأضاف «الشرقاوي»، خلال لقائه مع الإعلاميين مموح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الخميس، أننا لدينا مطربون من النوبيين كبار ولدينا اكتفاء ذاتي من الشعراء والملحنين والمغنين، والموزعين، وأجمل الأفراح التي تؤثر على النوبيين وغيرهم هي النوبية، وأرى أنهم ليسوا مظلومين إعلاميًا.

وتابع: «أتذكر نفس سؤال قِيل لـ(الكينج) محمد منير قديمًا ولكنه أجاب بجملة لن أنساها «أنا موجود معاك، لو متميز هتفرض نفسك)؛ لذا أرى أنه بالفعل الجيد سيظهر الذي يُقدم نفسه بطريقة جديدة ومتطورة مثلما يحبها المستمع سيجد له فرصة جماهيرية، وغيرهم تميزهم هو من أجبر الإعلام تسليط الضوء على أعمالهم، وأعتبر أن التقصير من المطربين أنفسهم فهم المسؤولون عن تطوير أنفسهم بما يتطلبه السوق، وهذا ما فعله منير الذي أصبح سفيرًا للنوبة بطريقته ومدرسته الخاصة».