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أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد: حجز قطارات عيد الأضحى بالرقم القومى

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

التعليم: توفير 3 أجهزة بكل لجنة بامتحانات الثانوية العامة لقياس حرارة الطلاب

السكة الحديد: حجز قطارات العيد بالرقم القومى و4 تذاكر حد أقصى لكل راكب

الصحة تكشف ارتفاع نسبة التعافى من بمستشفيات العزل لـــ 75.1 %

الصحة: تطبيق خطة للتأمين الطبى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته 52

طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع نسب الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

وزير الكهرباء: أسعار شرائح القطاع التجارى والصناعى لم تشهد زيادة

معهد الفلك: غرة شهر ذى الحجة 11 يوليو.. وعيد الأضحى 20 يوليو فلكيا

التعليم العالى تعلن إنشاء 11 معملاً بالهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء

الحكومة: انتظام صرف المعاشات بزيادة 13% تنفيذا لتوجيهات الرئيس

التعليم تضبط محاولات غش باستخدام مذكرات وتليفونات بلجان امتحانات الدبلومات الفنية

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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