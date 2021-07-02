شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد: حجز قطارات عيد الأضحى بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
التعليم: توفير 3 أجهزة بكل لجنة بامتحانات الثانوية العامة لقياس حرارة الطلاب
السكة الحديد: حجز قطارات العيد بالرقم القومى و4 تذاكر حد أقصى لكل راكب
الصحة تكشف ارتفاع نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لـــ 75.1 %
الصحة: تطبيق خطة للتأمين الطبى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته 52
طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع نسب الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة
وزير الكهرباء: أسعار شرائح القطاع التجارى والصناعى لم تشهد زيادة
معهد الفلك: غرة شهر ذى الحجة 11 يوليو.. وعيد الأضحى 20 يوليو فلكيا
التعليم العالى تعلن إنشاء 11 معملاً بالهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء
الحكومة: انتظام صرف المعاشات بزيادة 13% تنفيذا لتوجيهات الرئيس
التعليم تضبط محاولات غش باستخدام مذكرات وتليفونات بلجان امتحانات الدبلومات الفنية