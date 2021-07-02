شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لم نحدد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسى الجديد أو كيفيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن وزارة التربية والتعليم، لم تحدد موعد بدء الدراسة بالعام الجديد ولم تحدد كيفيتها ولم تعلن شيئا عن هذا الموضوع من قريب أو بعيد.

وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء الماضى، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، والتي من المقرر انعقادها 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وبالنسبة للامتحانات النهائية أكد الدكتور طارق شوقي، أن الامتحان موحّد بين كل طلاب الشعب العلمية والادبية وستكون إجابة الأسئلة على (البابل شيت) فقط، وسيتم تسجيل حضور الطلاب في الامتحان على التابلت كما سيتم إتاحة نسخة من الكتب المدرسية بصورة إلكترونية على التابلت للطلاب، مشددًا أنه لا تغيير في جدول الامتحانات أو عدد الأسئلة أو وقت الامتحان المعلن.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن إدخال أي محمول أو الغش الإلكتروني سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد، وأنه مسموح فقط باصطحاب كتاب الوزارة داخل الامتحان، كما أنه ممنوع اصطحاب أي ملازم مطبوعة، مشيرًا إلى أن الأسئلة يضعها عشرات من الأستاذة المتميزين بالمركز القومى للامتحانات، وأن كل سؤال يتم مراجعته من حيث الوقت ومستوى الصعوبة ومخرج التعلم الذي يتم قياسه ويتم مراجعته من ناحية الترجمة ومن ناحية جودة السؤال نفسه.