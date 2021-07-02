شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تصل 40 درجة.. تعرف على حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من اليوم الخميس 1 يوليو 2021 إلى الثلاثاء 6 يوليو 2021، يسود طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوجه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، على كافة محافظات الجمهورية، كما يلى:

- الخميس 1 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الجمعة 2 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 39 درجة

السواحل الشمالية 35 درجة

جنوب سيناء 41 درجة

شمال الصعيد 41 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- السبت 3 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 40 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 42 درجة

شمال الصعيد 42 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الأحد 4 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 31 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة

- الإثنين 5 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 31 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة

- الثلاثاء 6 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة