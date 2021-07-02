شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تصل 40 درجة.. تعرف على حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من اليوم الخميس 1 يوليو 2021 إلى الثلاثاء 6 يوليو 2021، يسود طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوجه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
- الخميس 1 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى 38 درجة
السواحل الشمالية 32 درجة
جنوب سيناء 40 درجة
شمال الصعيد 40 درجة
جنوب الصعيد 44 درجة
- الجمعة 2 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى 39 درجة
السواحل الشمالية 35 درجة
جنوب سيناء 41 درجة
شمال الصعيد 41 درجة
جنوب الصعيد 44 درجة
- السبت 3 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى 40 درجة
السواحل الشمالية 32 درجة
جنوب سيناء 42 درجة
شمال الصعيد 42 درجة
جنوب الصعيد 44 درجة
- الأحد 4 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى 38 درجة
السواحل الشمالية 31 درجة
جنوب سيناء 40 درجة
شمال الصعيد 39 درجة
جنوب الصعيد 43 درجة
- الإثنين 5 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى 37 درجة
السواحل الشمالية 31 درجة
جنوب سيناء 39 درجة
شمال الصعيد 38 درجة
جنوب الصعيد 43 درجة
- الثلاثاء 6 يوليو:
القاهرة والوجه البحرى 38 درجة
السواحل الشمالية 32 درجة
جنوب سيناء 39 درجة
شمال الصعيد 39 درجة
جنوب الصعيد 43 درجة