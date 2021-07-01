شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : تجريد الشوارع الداخلية بالبدرشين ( صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بتجريد الشوارع الداخليه بمدينة البدرشين وشملت عباس عنانى حتى طريق المقابر والطرق والمتفرعات وذلك باستخدام الجليدر لتمهيد الطرق لتيسير سير السيارات والمارة.

كما تم رفع كافه الإشغالات بالطريق السياحي بميت رهينة ومصادرة المضبوطات .

بالأضافة الي رفع حوالي 220 طن مخلفات من قري سقارة والشوبك وميت رهينة ومزغونة وابو رجوان والمرازيق ودهشور والشوبك .

كما تم ضبط سياره تلقى بمخلفاتها على ترعة المريوطيه بنطاق البدرشين وقد تم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .