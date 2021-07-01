شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراضٍ زراعية بمساحة 225 مترًا غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، إنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية بدائرة المركز.

وأوضح عاشور أن المخالفة عبارة عن تعد بالحفر، استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة ٢٢٥م٢ بناحية حوض حمرة دوم بأرمنت الحيط، وتمت الإزالة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط، ومشرفين الحوض، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومحاربة المتعدين بكل حزم.