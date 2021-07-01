شكرا لقرائتكم خبر عن حملة من الصحة تتحفظ على أدوية وأجهزة وأعشاب مجهولة المصدر داخل مكان يستخدم كمركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ان لجنة من إدارة سمسطا الصحيةقامت بالتفتيش على أحد المراكز بقرية مازورة، وذلك في تحرك سريع واستجابة لشكوى تقدم بها أحد المواطنين من قيام المركز بتوقيع الكشف الطبي وبيع أدوية وعمل جلسات علاج طبيعي داخل المركز بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون

هذا وقد تم تشكيل لجنة تحت إشراف الدكتورة رشا خليفة مديرة إدارة سمسطا الصحية،والتي ضمت ممثلين عن إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي وبالاشتراك مع التموين وجهاز حماية المستهلك: والتي توجهت للمكان المذكور، وبالفحص والمعاينة تبين أن المكان غير مرخص، ويستخدم في عمل جلسات للبشرة وجلسات مساج،ويقوم ببيع أدوية وأعشاب مجهولة المصدر،وتم التحفظ على جهاز مساج وعدد 385 عبوة من الأدوية والأعشاب والكريمات المختلفة بعضها خارج مصرح بتداولها خارج الصيدليات والبعض الآخر مجهول المصدر،وتم تحرير محضر رقم 698 وإحالته لجهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد