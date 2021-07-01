شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمود الشرقاوي: أمتلك ثقافة نوبية وأسوانية وسودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان النوبي محمود شرقاوي، إنه في بعض الأحيان لا يوجد فارقًا في اللهجة بين «النوبي والسوداني»، وقمت بأداء برنامج إذاعي إضافة إلى الفن الذي أقدمه.

وأضاف «الشرقاوي»، خلال لقائه ببرنامج «البيه والهانم»، الذي يقدم المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن مذيع الراديو لا بد أن يمتلك صوتًا مميزًا، وبالفعل قمت بالتدريب على ذلك.

وتابع الفنان النوبي محمود الشرقاوي: «أمتلك ثقافة نوبية وأسوانية وسودانية بسبب البيئة التي نشأت بها»، معقبًا: «إنني موجود في أسوان»، مؤكدًا أنه من أساس البيئة النوبية، وبها دائما بهجة وأفراح.

وأوضح أن أول كليب قمت بأدائه كان في أسوان، مشيرًا إلى أنه منذ أن كان صغيرًا رأى العديد من الفنانين وتأثر بهم.

وتابع الفنان النوبي، محمود الشرقاوي، أن هناك مطربين يقومون بالأداء النوبي، وآخرين يؤدون السوداني، وهناك من يؤدي الفن «النوبي الجعفري».