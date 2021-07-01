شكرا لقرائتكم خبر عن محامية: عقوبة المراقب المتنمر على فتاة الفستان تصل للسجن عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت المحامية مها أبوبكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، على التنمر على فتاة الفستان من قبل 3 مراقبين باللجنة، قائلة: «المراقب الأول مُعرض للسجن عامًا وفقًا لقانون التنمر، أو دفع غرامة تُقدر بـ20 ألف جنيه».

وتابعت «أبوبكر»، خلال حوارها ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هناك مراقبتين خلاف المراقب المتنمر، قاما بالسخرية على الفتاة في وقت واحد، من خلال الحديث على أنها لا ترتدي بنطالا تحت الفستان، والعقوبة في هذه الحالة ستحصل على حكم يصل لعامين، لأن التنمر أو السخرية حدثت من أكثر من شخص، أو دفع غرامة تصل لـ40 ألف جنيه، معقبة: «تشديد العقوبة على المراقبتين، بسبب أنهم عملوا حفلة عليها».

ولفتت إلى أن مصر دولة كبيرة تضم الكثير من الثقافات والأفكار، ولا بد من الاحتكام للقانون في أي شيء، والقانون لا يكفل التدخل في شأن أي شخص.