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كيف تكون عندك سرعة بديهة؟.. لايف كوتش يوضح

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مايكل راشد، لايف كوتش، إن سرعة البديهة هي من الأمور التي تُميزك وتُلفت الأنظار إليك بإيجابية وأكثر طريقة فعالة لتكون سريع البديهة هي أن تكون واثقًا في نفسك وأفكارك وقوة ملاحظتك.

وأضاف «راشد»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن سرعة البديهة هي مهارة يمكن تطويرها مع الممارسة والتدريب، ومنها التعلم والقراءة كثيرا؛ فالقراءة تعلمك الكثير من الكلام والألفاظ والمواقف، فذلك تعلم نظري ولا بد من الجرأة لكي تكتسب الخبرة.

وتابع: «يجب أن تكون اجتماعي، فذلك هو التدريب العملي، وأن تتحدث وتتكلم، وأن تصادق الجميع، وتتعرف عليهم وعلى هواياتهم وتعرف أسلوبهم وطريقتهم، فذلك سيساعدك كثيرًا في أن تصبح متحدثا جيدا وسريع البديهة، ويعرف الكثير من الأشخاص والخبرات، والكثير من الأمور التي تواجهها تجعلك تصلح في أخطاء الحديث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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