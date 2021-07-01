شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : غلق جزئي لشارع الأهرام 3 أيام لنقل المرافق المتعارضة مع المترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع فإنه قد تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والشركة المنفذة للبدء في نقل المرافق (غاز طبيعي) المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع.

وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الأهرام بالاتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمدة 3 أيام، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 2/7/2021 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 4/7/2021 على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة ١٢ صباحاً، وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشىء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال المشار إليها.

ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.