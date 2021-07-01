شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرّح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بأنه تم اليوم رصد مخالفتي تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد للتصدى بكل حزم لمخالفات البناء.

وأوضح عاشور في بيان، الخميس، أن المخالفة الأولى عبارة عن تعدٍ على أرض أملاك الدولة بالحفر، استعدادا لعمل سملات وقواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية قرية المحاميد بحري؛ وتمت إزالة التعدي في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح وإعادة الشىء لأصله وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء.. وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس قرية المحاميد وسكرتير القرية ومسؤولي التنظيم ومشرف الجمعية الزراعية.

وذكر أن المخالفة الثانية عبارة عن تعدي على أرض زراعية ببناء سور بالطوب الأحمر والمونة الإسمنتية بطوك ١٠٠م وارتفاع ١م بناحية حوض الـ 50 إصلاح الوابورات، وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله، تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس جمعية إصلاح الوابورات.

وأفاد عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.