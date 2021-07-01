شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 548 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت إدارة مرور أسوان، الخميس، 548 مخالفة مرورية، شملت التصالح الفوري في 88 مخالفة، وتحرير 120 غرامة ونش، خلال حملات مرورية بالمحافظة.

كما تم سحب تراخيص 91 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 103 مخالفات تجاوز لحد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة، بالإضافة إلى ضبط سيارة تسير عكس الاتجاه وتروسيكل بدون ترخيص و4 تكاتك تم حجزها إداريًا، وضبط سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.