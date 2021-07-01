شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى للموظفين بسبب عيد الاضحي .. تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2021، تتغير هذا الشهر بمناسبة موعد عيد الأضحى، فقد قررت وزراه المالية تقديم صرف المرتبات أشهر يوليو وأغسطس وأيضا سبتمبر العام المالي الجديد 2021و2022.

يتم صرف المرتبات الوزرات والهيئات الجهات الحكومية التابعة على 5 أيام خلال هذا الشهر لمنع تجمع الموظفين أمام مأن تبدأ ماكينات الصراف الآلي في ظل ما تتعرض له البلاد من انتشار فيروس كورونا.

تقرر البدء في صرف مرتبات شهر يوليو للموظفين في 33 وزارة وهيئة حكومية يوم الاثنين 12 يوليو، بدء صرف مرتبات الموظفين في 20 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 13 يوليو، وصرف مرتبات العاملين في 13 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 14 يوليو، على ان يكون يصرف لجميع الوزارات والجهات الأخرى في يومي الاثنين 26 والثلاثاء 27 يوليو 2021.

تقرر صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية يوم الثلاثاء 17 أغسطس، ثم صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 18 أغسطس، وصرف مرتبات 13 وزارة وهيئة أخرى يوم الخميس 19 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الأحد 22 والاثنين 23 أغسطس.

صرف مرتبات الموظفين في شهر سبتمبر 2021 تقرر ان 33 وزارة حكومية وهيئة يتم يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وصرف مرتبات 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 22 سبتمبر، وصرف مرتبات العاملين في 13 وزارة وهيئة يوم الخميس 23 سبتمبر، على ان يكون جميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى يومي الأحد 26 والاثنين 27 سبتمبر.

قررت وزارة المالية صرف الزيادات المالية الجديدة التي أعلنت عنها مثل العلاوة الدورية للموظفين الخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين، وأيضا الحافز الإضافي للعاملين في الدولة مع رواتب شهر أغسطس المقبل بدءًا من يوم الاثنين 12 يوليو 2021.

ناشدت وزارة المالية الموظفين في صرف مرتبات شهر يوليو 2021 بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة بأن الرواتب متاحة للجميع في أي وقت اعتبارًا من تاريخ المحدد للصرف حسب كل وزارة.