شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الأضحى .. مواقيت الصلاة في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سوف يولد هلال شهر ذي الحجــــة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبـــت الموافق 10/7/2021م.

• وتكون غــرة شهـــر ذي الحجــــة 1442هـ فلكيـــًّا يوم الأحـــــد 11/7/2021م.

• وتكون وقفة عرفات لعام 1442هـ فلكيــًّا يوم الإثنيـــن 19/7/2021م.

• ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ فلكيـًّا يوم الثلاثـــاء 20/7/2021م.