شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار مفاجئ.. انخفاض أسعار الذهب فى مصر وعالميًا مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب فى السوق المحلية، مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021 بعد ارتفاعه فى منتصف اليوم فى استجابة لتغيرات أسعار الذهب عالميًا والذى ارتفع ثم عاد للانخفاض بشكل مفاجئ.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء الخميس، 885 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 774 جنيها، والعيار 18 قيراطًا 663 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6190 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا، في مساء اليوم انخفاضا ملحوظا عقب موافقة مجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون النقل البرى والبنية التحتية بقيمة 715 مليار دولار، ما دفع التداول نحو الدولار بسبب الأمل فى تحسن الاقتصاد والذى يعززه الانخفاض الحكومى وأدى القرار إلى رفع عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.18% ما يضغط على الذهب الذى تربطه علاقة عكسية به.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء الخميس، 783.92 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,775.46 $

«المصري اليوم» تنشر أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 883 إلى 896 عيار 22 810 إلى 815 عيار 21 773 إلى 779 عيار 18 663 إلى 667 عيار 14 515 إلى 519 عيار 12 442 إلى 445 الاونصة 27.475 إلى 27.746 الجنيه الذهب 6.148 إلى 6.227 الكيلو 883.429 إلى 894.714

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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