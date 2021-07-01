شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد خطوط شبكة مياه الشرب في بيلا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أعمال تطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب وتجديد شبكات وخطوط المياه ضمن خطة الصيانة التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة بيلا.

أعلنت منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، عن الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب بقرى عزبة «الساعي – النحاس – الشرفا – الغاب وأبوسعيد – الرفاعية»، والقضاء على مشاكل ضعف مياه الشرب في القرى، في ضوء تكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة المياه بكفر الشيخ، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في القرى والريف.