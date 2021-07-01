من أسوان لـ"رأس البر".. بطل مصر في التجديف ينطلق في رحلة بمجرى نهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأ المهندس حاتم قنديل بطل مصر في التجديف، رحلة تجديف بمجرى نهر النيل بدءًا من أسوان وصولا إلى رأس البر بدمياط، وذلك في إطار حملة "اتحضر للأخضر"، تحت رعاية وزارة البيئة.

وبدأ البطل حاتم قنديل، مشواره لتحطيم رقم قياسي في موسوعة جينيس بالتجديف من أسوان لدمياط عبر نهر النيل، وتهدف الرحلة للترويج للمبادرة الرئاسية "أتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على نهر النيل ونشر الوعي بذلك والترويج لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتوفير الحماية ومرافقة البطل المصري، وفريق عمله والتأمين حتى نهاية رحلته بدمياط من خلال مديرية أمن الدقهلية وشرطة البيئة والمسطحات بالدقهلية ودمياط.

قام الفرع الإقليمي بالمنصورة بتنسيق مع الجهات المعنية وأيضا مع الإدارة العامة لحماية نهر النيل، ووكيل وزارة الري بالدقهلية وذلك لتنفيذ حملات تنظيف مجرى النيل باستخدام الحفارات لإزالة الحشائش وورد النيل الموجود بالمجرى الملاحي لنهر النيل، وتم نزول 18 حفارًا في نطاق الدقهلية ودمياط أثناء رحلة البطل المصري.

وقالت وزيرة البيئة، إنه جاري التنسيق مع البطل المصري وفريق عمله لتنفيذ حملة مكبرة لتنظيف نهر النيل من المخلفات بدءًا من السد وحتى المصب، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تبني أفكار الشباب ومساعدتهم على تحقيقها وتقديم دعم حقيقي وعمل مشترك لمساعدتهم على تطوير بلدهم والحفاظ على مواردها لحياة أفضل لهم وللأجيال القادمة.

يذكر أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي يحاول فيها مصري التجديف من أسوان لدمياط، وبدأت رحلة البطل المصرى من أسوان في شهر يونيو لتواكب ذكرى ثورة ٣٠ يونيو. و تبلغ مسافة التجديف نحو 150 كيلومترا من أسوان لدمياط عبر نهر النيل، وسيتم التجديف لمسافة 50 كم كل يوم لمدة من 25 إلى 35 يومًا، ويهدف للترويج للسياحة الداخلية وتنظيف نهر النيل.