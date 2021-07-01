الأزهر في ندوة عن فلسطين بمعرض الكتاب: عروبة القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

عقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الخميس، ندوة افتراضية بعنوان " الأزهر والقدس - قضية الهوية"، بحضور الدكتور عبد المنعم فؤاد،أستاذ العقيدة والفلسفة، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، إن الأزهر الشريف لم يدع فرصة أو مناسبة دولية إلا ودافع فيها عن القضية الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي بنصرة الإخوة الفلسطينيين ودعمهم في حق استرجاع أراضيهم التي نهبها الكيان الصهيوني الغاصب، مؤكدة ضرورة توعية النشئ بأن فلسطين هي حق عربي وزعم صهيوني، وهو الأمر الذي تتبناه مناهج الأزهر، ويشدد عليه معلميه لأبنائهم الطلاب في كل وقت وحين.

من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد،أستاذ العقيدة والفلسفة، أن الأزهر الشريف ما كان يوما بعيدا عن فلسطين والمسجد الأقصى، مثمنا حث الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدائم للمسلمين في الشرق والغرب على الاهتمام بالقضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المغتصبة للأخوة الفلسطينيين، وهو ما اتضح من بيانات الأزهر المنددة باعتداءات الكيان الصهيوني المحتل على الأراضي والمقدسات الدينية، بجانب تنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي كان من أبرزها مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس برعاية السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور أكثر من ثمانين دولة على أرض مصر لتوجيه صرخة عالمية تؤكد تؤكد أن القدس هى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة ويجب العمل الجاد على الاعتراف الدولى بها كم أن عروبة القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.